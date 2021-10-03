Автомобиль "Волга" протаранил автобус 3 октября в Нижнем Новгороде

Автомобиль протаранил автобус в Нижнем Новгороде Фото: @bez_cenznn

ДТП произошло в поселке Нагулино в Нижнем Новгороде: там протаранил пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- По предварительной информации авария произошла около 16:30. Водитель автомобиля «Волга», предположительно не справившись с управлением, совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», - сообщили подробности в ведомстве.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля «Волга» - он получил травмы и был госпитализирован. Пассажиров в салоне автобуса «ПАЗ» на тот момент не было.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 12 случаев столкновений автомобилей с поездами зафиксировано на Горьковской железной дороге с января по август 2021 года. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, в результате этих аварий есть один пострадавший. Кроме того, одно ДТП произошло вне железнодорожного переезда. Во всех случаях автолюбители допускали грубые нарушения при пересечении ЖД-путей.

А также, девять детей погибли в ДТП в 2021 году в Нижегородской области.

- Всего за это время произошло 356 ДТП, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской обЛасти. – В результате девять детей погибли. Еще 399 детей получили ранения. Для сравнения, в прошлом году ранения получили 390 детей. Мы убеждены, что все ДТП происходят по вине взрослых – где-то не объяснили, где-то не подсказали.