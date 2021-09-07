Девять детей погибли в ДТП в 2021 году в Нижегородской области

За прошедшие восемь месяцев 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях в Нижегородской области погибли девять детей. Об этом стало известно в ходе регионального родительского собрания, прошедшего в режиме онлайн 6 сентября.

- Всего за это время произошло 356 ДТП, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской обЛасти. – В результате девять детей погибли. Еще 399 детей получили ранения. Для сравнения, в прошлом году ранения получили 390 детей. Мы убеждены, что все ДТП происходят по вине взрослых – где-то не объяснили, где-то не подсказали.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что сейчас начинаются сумерки. Уж в шесть вечера начинает темнеть, поэтому дети должны появляться на улице только со светоотражающими предметами.