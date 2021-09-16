12 ДТП произошло на Горьковской железной дороге с начала 2021 года

12 случаев столкновений автомобилей с поездами зафиксировано на Горьковской железной дороге с января по август 2021 года. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, в результате этих аварий есть один пострадавший. Кроме того, одно ДТП произошло вне железнодорожного переезда. Во всех случаях автолюбители допускали грубые нарушения при пересечении ЖД-путей.

- Особую обеспокоенность вызывают случаи столкновения с пассажирскими поездами. С начала года на переездах ГЖД зафиксировано 3 таких случая, что на 1 больше, чем с января по август 2020 года, - добавили в пресс-службе.

По трем из 12 случаев столкновения автомобилей и поездов уже завершены расследования. Нарушителей привлекли к ответственности. Общий размер взысканного с них ущерба составил более 4 миллионов рублей.

Железнодорожники и транспортная полиция продолжают работу по предотвращению таких ДТП. Так, в ходе рейдов с начала года выявлено 619 нарушений правил дорожного движения, что на три случая меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.