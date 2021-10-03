Мужчина утонул на Оке в Павловском районе 3 октября

В Павловском районе Нижегородской области местные жители извлекли тело мужчины из реки Оки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области вечером в воскресенье, 3 октября

Происшествие произошло 3 октября в селе Вареж. Обстоятельства происшествия уточняются. Личность погибшего устанавливается.

- Уважаемые жители Нижегородской области! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности нахождения на водоемах, - напомнили в ведомстве.

К сожалению, несчастные случаи на воде происходят в регионе довольно часто. Только за лето 2021 года, с 1 июня по 31 августа, в Нижегородской области утонули 74 человека, среди них 9 детей.

Напомним, что девочка-подросток утонула на Оке в Вачском районе в июне 2021 года.

«Происшествие случилось в деревне Голянищево Вачского района. Работниками аварийно-спасательного отряда из реки Оки извлечено тело девочки», - сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

А также, в июле 2021 года мужчина утонул в реке Ока, под Мызинским мостом в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 12:15. Тело мужчины в месте, не оборудованном для купания, обнаружили работники АСО МКУ "Управление ГОЧС г. Н. Новгорода". В дальнейшем тело передали полиции.