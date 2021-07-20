63 человека утонули в Нижегородской области с 1 июня 2021 года

Уже 63 человека утонули в Нижегородской области, начиная с 1 июня 2021 года. Это официальная статистика ГУ МЧС России по региону, данными поделилась пресс-служба ведомства.

Среди погибших на воде также числятся девять детей.

Подобные происшествия стали почти ежедневными. К сожалению, сегодняшний день исключением не стал: мужчина, личность которого устанавливается, утонул в реке Ока, под Мызинским мостом в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 12:15. Тело мужчины в месте, не оборудованном для купания, обнаружили работники АСО МКУ "Управление ГОЧС г. Н. Новгорода". В дальнейшем тело передали полиции.

Обстоятельства гибели пока не установлены.

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