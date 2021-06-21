Девочка-подросток утонула на Оке в Вачском районе. Фото: Павел КЛОКОВ

С наступлением жаркой погоды в Нижегородской области люди потянулись к водоемам, в связи с чем резко возросло количество трагических случаев на воде. В минувшую субботу на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде утонул 14-летний подросток. Еще одна печальная новость пришла из Вачского района – там 19 июня утонула девочка-подросток, которая купалась в Оке.

«Происшествие случилось в деревне Голянищево Вачского района. Работниками аварийно-спасательного отряда из реки Оки извлечено тело девочки», - сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются. К расследованию причин уже подключилась прокуратура.

«Прокуратурой Вачского района проводится проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.