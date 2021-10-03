Нижегородцы заметили яркое желтое свечение в небо над Бором Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Нижегородцы заметили яркое желтое свечение в небе над Бором, которое видно из всех районов города. Различные предположения о том, что же это может быть, продолжаются до сих пор. Фотографии подобного свечения выкладывают очевидцы с разных ракурсов в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

В комментариях нижегородцы высказывают различные предположения.

- Скоро борчане превратятся в орков, око Мордора, - пишет в комментариях один из пользователей.

На самом деле, как уже стало известно, причиной такого яркого свечения является не какое-то мистическое явление, а всего на всего тепличный комплекс - новые мощные теплицы агрокомбината, которые построили для круглогодичного выращивания огурцов.

Напомним, что первый в этом году сплошной след света, так называемый «световой столб» могли наблюдать минувшей ночью жители улицы Фруктовой в Нижнем Новгороде. Необычное природное явление на камеру своего смартфона снял один из местных жителей и тут же выложил снимок в социальные сети.

В подписи к публикации пояснили, что такое атмосферное явление чаще всего возникает при низких температурах.

А также, в минувшие выходные подписчики буквально завалили нижегородские паблики фотографиями со странным оранжевым свечением на противоположном берегу Волги – особенно его хорошо видно с высоких откосов Нижнего Новгорода.