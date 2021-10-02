Жильцам нижегородской многоэтажки, в которой произошел взрыв, окажут материальную помощь Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Жильцам нижегородской многоэтажки, в которой произошел взрыв, окажут материальную помощь. Соответствующее поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской области.

- Сейчас в доме №18 по улице Гайдара проводится обследование, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жильцов в свои квартиры, - заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, выехавший на место происшествия.

Глава города сообщил, что решение о том, безопасно ли жильцам вернуться в свои квартиры, примут на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в пункте временного размещения в школе №58 находятся 54 человека. Их обеспечили горячим питанием, медикаментами и оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, что жильцов, эвакуированных из дома №18 на улице Гайдара, временно разместили в школе №58.

На место происшествия по его поручению выехал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

А также, в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде пострадали два человека – 50-летний мужчина и женщина. Сейчас они оба доставлены с ожогами в Ожоговый центр ПИМУ. Взрыв газа в многоэтажном доме № 18 по улице Гайдара произошел около семи утра.