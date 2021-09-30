Полиция проводит проверку по факту порчи фальшфасадов в Нижнем Новгороде

В полицию сообщение о порче фальшфасадов поступило 28 сентября от местной жительницы. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Вандалы изрезали ножом фальшфасады в Нижнем Новгороде. Фотографиями и видео испорченных баннеров, использующихся для декора фасада, нижегородцы поделились в социальных сетях.

- Когда устала от фальши! – подписали публикацию, на которой видно девушку, которая уничтожает декоративные фасады.

В полиции «Комсомолке» сообщили, что сообщение о порче фальшфасадов поступило к ним 28 сентября от местной жительницы Холодного переулка. В настоящее время в правоохранительных органах проводится проверка по данному факту.

Напомним, ранее мы рассказывали, что вандалы повредили порядка 15 благоустроенных территорий в Нижнем Новгороде.

- Подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах города, - отмечали представители мэрии.

Например, неизвестные выкопали живые цветы, высаженные в недавно благоустроенном сквере на площади Буревестника в Сормовском районе.

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