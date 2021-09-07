Вандалы выкопали цветы, высаженные в благоустроенном сквере в Сормове. ФОТО: администрация города Нижнего Новгорода

Вандалы выкопали живые цветы, высаженные в недавно благоустроенном сквере на площади Буревестника в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городской администрации.

– Площадь Буревестника была реконструирована этим летом. На ней заменили покрытие, установили систему освещения, скамейки, урны, посадили новые деревья, кустарники и цветы. Дополнительно, кроме благоустройства, были установлены световые арки с клумбами, – рассказала глава Сормова Светлана Горбунова. – В первозданном виде сквер продержался меньше месяца – в одну ночь были выкопаны гортензии, розы, посконик, гейхерелла. Жаль, что нижегородцы так относятся к обновлённым объектам.

Напомним, сквер открыли после благоустройства только 13 августа.

Также глава района добавила, что подрядчик поставлен в известность о случившемся и готовит обращение в полицию. В администрации Сормова в том числе подтвердили, что вандализм на территории района – довольно частое явление.

– Сормовская администрация призывает горожан бережнее относиться к обновлённым общественным пространствам, – заключили в ведомстве.

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