Смертность в Нижегородской области может снизится при 80% вакцинированных

80% вакцинированных от коронавируса снизят эпидемиологическую напряженность в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегоросдкой области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

— Такой уровень вакцинации существенно снизит летальность от коронавируса, — подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что рекордное количество смертей за сутки было зафиксировано 29 сентября. Так, в Нижегородской области тридцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

А также, в Нижегородской области началась четвертая волна новой коронавирусной инфекции.

- Началась 4 волна, подъем очень быстрый, тяжелых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдет вверх и смертность, - написал министр.

При этом он отметил, что главной профилактической мерой против ковида по-прежнему остается вакцинация.