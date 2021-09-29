Еще у 555 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 29 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 169 100 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 381 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 555 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 154 865 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 584, а за последние сутки тридцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 042) и г. Бор (8 615), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (339) и Спасском районах (323). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 025), за прошедшие сутки там выявили 45 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (3 004 новых случаев), Санкт-Петербург (1 933 новых случаев) и Московская область (1 223 новых случаев).

По данным на утро 29 сентября, всего привит 1 017 031 нижегородец, из них второй компонент получили 957 045 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.