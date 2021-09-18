Второй день выборов в Госдуму РФ стартовал в Нижегородской области

Второй день голосования по выборам депутатов в Государственную Думу РФ и депутатов в Законодательное собрание Нижегородской области уже идёт на территории региона сегодня, 18 сентября. Открыты все участковые избирательные пункты. Они продолжат работу в штатном режиме с соблюдением всех коронавирусных мер.

Системой видеонаблюдения оборудованы 2 157 избирательных участков и 61 территориальная избирательная комиссия.

В правительстве Нижегородской области также предоставили сведения о явке избирателей на выборы вчера, 17 сентября. Приокский одномандатный избирательный округ №130 стал лидером по числу пришедших избирателей по выборам в Госдуму РФ – явка составила 17,9%. Всего по региону явка равна 14,21%.

Явка по выборам депутатов в Заксобрание составила 13,84% в Нижегородской области. В регионе лидируют округ №15 (Первомайск) – 29,63%, округ №17 (Починки) – 22,84% и округ №18 (Сергач) – 22,14%.

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