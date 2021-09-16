Новые станции метро построят к 2026 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября.
Контракт на проектирование и строительство станций метро "Оперный театр " и "Сенная" будет заключён уже в 2021 году, как и контракт на проектирование и строительство метро в Сормовском районе.
Глава региона подчеркнул, что новые станции планируют построить к 2025-2026 годам.
- Мы видим сроки решения этих обоих вопросов до 2025-2026 года, - пояснил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, что о том, что в Нижнем Новгороде планируется продолжить строительство метро, говорят уже не первый месяц. И вот сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о принятом решении по этому вопросу.
А также, затопленный тоннель возле станции метро «Комсомольская» отремонтируют к 30 сентября. Подрядчик обещает восстановить дренажные конструкции и напольное покрытие.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!