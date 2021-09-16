Новые станции метро построят к 2026 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября.

Контракт на проектирование и строительство станций метро "Оперный театр " и "Сенная" будет заключён уже в 2021 году, как и контракт на проектирование и строительство метро в Сормовском районе.

Глава региона подчеркнул, что новые станции планируют построить к 2025-2026 годам.

- Мы видим сроки решения этих обоих вопросов до 2025-2026 года, - пояснил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что о том, что в Нижнем Новгороде планируется продолжить строительство метро, говорят уже не первый месяц. И вот сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о принятом решении по этому вопросу.

А также, затопленный тоннель возле станции метро «Комсомольская» отремонтируют к 30 сентября. Подрядчик обещает восстановить дренажные конструкции и напольное покрытие.

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