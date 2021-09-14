Затопленный тоннель возле станции метро «Комсомольская» отремонтируют к 30 сентября

В марте 2021 года в подземном переходе заменили 2 дренажных насоса. Фото: Андрей Касаткин. Источник: Типичный Автозавод | Нижний Новгород

Подземный переход около станции метро «Комсомольская» в Нижнем Новгороде в очередной раз затопило. Тоннель протяженностью 300 метров, соединяющий микрорайон «Северный посёлок» с проспектом Ленина, находится в аварийном состоянии долгие годы и неоднократно становился проблемой для местных жителей.

- Опять потоп в тоннеле на Автозаводе. Зимой же здесь висят ледяные глыбы вдоль стен, - пожаловался в соцсетях нижегородец Андрей Касаткин. – Надеялись, что переход отремонтируют к юбилею города, но просьбы жителей оказались проигнорированы!

Регулярно горожанам приходится передвигаться в тоннеле по поддонам. Фото: Андрей Касаткин. Источник: Типичный Автозавод | Нижний Новгород

Регулярно так называемая «Комсомольская проходная» оборачивается кошмаром для тех, кто идет через неё на ГАЗ, в метро или на другие предприятия. Людям буквально приходится либо передвигаться по поддонам, либо брести по щиколотку в воде.

Для того чтобы выяснить судьбу затопленного тоннеля, «Комсомолка» направила запрос в администрацию Автозаводского района. Там нам рассказали, что в марте этого года в подземном переходе «Станция Автозаводская - Сортировочная» были заменены 2 дренажных насоса, а в мае проводились работы по прочистке напорных и самотечных коллекторов систем дренажной канализации.

Тоннель протяженностью 300 метров находится в аварийном состоянии. Фото: Андрей Касаткин. Источник: Типичный Автозавод | Нижний Новгород

- Предпринятые меры позволили улучшить ситуацию с отводом грунтовых вод из указанных подземных пешеходных переходов, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в администрации Автозаводского района.

Также стало известно, что для ремонта металлоконструкций дренажных приямков и напольного покрытия в аварийном тоннеле уже найден подрядчик. До 30 сентября организация ООО «Аркадия Комфорт» должна закончить работы по восстановлению проходной за 927 тысяч рублей.

Зимой вода превращается в снежно-ледяную кашу. Фото: Андрей Касаткин. Источник: Типичный Автозавод | Нижний Новгород

- Нами подготовлен локальный сметный расчет на выполнение ремонта насосного оборудования, установленного в искусственных дорожных сооружениях на территории района, на сумму более 4 миллионов 322 тысяч рублей, - рассказали в администрации Автозаводского района. - На данный момент определяется источник финансирования.

Будем надеяться, что все эти меры действительно снизят аварийность насосного оборудования и помогут своевременно обнаруживать неисправности.

Местные жители обеспокоены судьбой тоннеля. Фото: Андрей Касаткин. Источник: Типичный Автозавод | Нижний Новгород

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