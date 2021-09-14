Затопленный тоннель возле станции метро «Комсомольская» отремонтируют к 30 сентября

В марте 2021 года в подземном переходе заменили 2 дренажных насоса. Фото: Андрей Касаткин. Источник: Типичный Автозавод | Нижний Новгород
Подземный переход около станции метро «Комсомольская» в Нижнем Новгороде в очередной раз затопило. Тоннель протяженностью 300 метров, соединяющий микрорайон «Северный посёлок» с проспектом Ленина, находится в аварийном состоянии долгие годы и неоднократно становился проблемой для местных жителей.
- Опять потоп в тоннеле на Автозаводе. Зимой же здесь висят ледяные глыбы вдоль стен, - пожаловался в соцсетях нижегородец Андрей Касаткин. – Надеялись, что переход отремонтируют к юбилею города, но просьбы жителей оказались проигнорированы!
Регулярно горожанам приходится передвигаться в тоннеле по поддонам. Фото: Андрей Касаткин. Источник: Типичный Автозавод | Нижний Новгород
Регулярно так называемая «Комсомольская проходная» оборачивается кошмаром для тех, кто идет через неё на ГАЗ, в метро или на другие предприятия. Людям буквально приходится либо передвигаться по поддонам, либо брести по щиколотку в воде.
Для того чтобы выяснить судьбу затопленного тоннеля, «Комсомолка» направила запрос в администрацию Автозаводского района. Там нам рассказали, что в марте этого года в подземном переходе «Станция Автозаводская - Сортировочная» были заменены 2 дренажных насоса, а в мае проводились работы по прочистке напорных и самотечных коллекторов систем дренажной канализации.
Тоннель протяженностью 300 метров находится в аварийном состоянии. Фото: Андрей Касаткин. Источник: Типичный Автозавод | Нижний Новгород
- Предпринятые меры позволили улучшить ситуацию с отводом грунтовых вод из указанных подземных пешеходных переходов, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в администрации Автозаводского района.
Также стало известно, что для ремонта металлоконструкций дренажных приямков и напольного покрытия в аварийном тоннеле уже найден подрядчик. До 30 сентября организация ООО «Аркадия Комфорт» должна закончить работы по восстановлению проходной за 927 тысяч рублей.
Зимой вода превращается в снежно-ледяную кашу. Фото: Андрей Касаткин. Источник: Типичный Автозавод | Нижний Новгород
- Нами подготовлен локальный сметный расчет на выполнение ремонта насосного оборудования, установленного в искусственных дорожных сооружениях на территории района, на сумму более 4 миллионов 322 тысяч рублей, - рассказали в администрации Автозаводского района. - На данный момент определяется источник финансирования.
Будем надеяться, что все эти меры действительно снизят аварийность насосного оборудования и помогут своевременно обнаруживать неисправности.
Местные жители обеспокоены судьбой тоннеля. Фото: Андрей Касаткин. Источник: Типичный Автозавод | Нижний Новгород
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!