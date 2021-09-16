Еще одну тарзанку установят в нижегородском парке «Швейцария»

Новую тарзанку установят в открывшемся после благоустройства парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в официальном аккаунте парка «Швейария» в Instagram.

Аттракцион появится в детской зоне «Швейцарии» уже в начале следующей недели - до 20 сентября. Новая тарзанка будет располагаться недалеко от уже установленной тарзанки, у которой постоянно наблюдаются большие очереди в любое время дня.

- После технического открытия парка в адрес подрядчика благоустройства и администрации стали поступать замечания и предложения от посетителей. Одним из них было пожелание открыть в парке еще одну тарзанку. Этот вид развлечения пользуется большой популярностью у детей и подростков, - говорится в сообщении.

Вход на аттракцион свободный для посетителей всех возрастов.

Напомним, что парк закрылся на ремонт летом 2020 года, и с тех пор горожане с нетерпением ждали момента, когда здесь можно будет вновь проводить время. И вот он настал. В минувшие выходные нижегородская «Швейцария» открыла двери для посетителей: 22 августа здесь состоялся большой праздник, посвященный началу работы парка.

А также, первое массовое мероприятие прошло в благоустроенном к 800-летию Нижнего Новгорода парке "Швейцария" 22 августа. В мэрии города сообщили, что музыкальный праздник начался в 16:00. Его посвятили началу работы парка.

А также на месте прошли фестиваль национальных культур, светомузыкальное шоу, которое проецировалось на главную арку "Швейцарии", выступления музыкантов и конкурсы. Посетители впервые увидели светомузыкальный фонтан, где каждый вечер в дальнейшем будет проходить световое шоу.