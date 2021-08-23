Большой праздник прошел в обновленном парке «Швейцария» 22 августа

Нижегородцы принимают участие в праздничной программе, посвященной открытию парка. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижний Новгород заметно преобразился к своему 800-летию: в городе появились новые локации, а существовавшие ранее были отремонтированы и приведены в порядок. Одним из таких подарков нижегородцам к юбилею родного города стал парк «Швейцария», обновленный в рамках проекта «Символы 800». Парк, расположенный на высоком окском откосе, - любимое место отдыха многих горожан. Благодаря уникальному ландшафту здесь можно как подышать свежим воздухом в тени деревьев, так и полюбоваться завораживающими видами на заречную часть города.

Парк закрылся на ремонт летом 2020 года, и с тех пор горожане с нетерпением ждали момента, когда здесь можно будет вновь проводить время. И вот он настал. В минувшие выходные нижегородская «Швейцария» открыла двери для посетителей: 22 августа здесь состоялся большой праздник, посвященный началу работы парка.

Концертная площадка перед входом в парк Фото: Мария СОРОКИНА

Организаторы приготовили для гостей разнообразную насыщенную программу: фестиваль национальных культур, светомузыкальное шоу, конкурсы, анимация для детей, различные мастер-классы и выступление музыкальных коллективов.

В первые минуты после открытия многие поспешили увидеть новый фонтан. Он стал жемчужиной парка и одной из наиболее посещаемых в день открытия локаций.

Главный парковый фонтан Фото: Мария СОРОКИНА

Вечером его дополнила яркая подсветка и музыкальное оформление.

Главный парковый фонтан в темное время суток Фото: Мария СОРОКИНА

Для гостей «Швейцарии» выступали диджей, творческие коллективы, жонглеры и мимы. По парку ходили ростовые куклы и предлагали сыграть в ладошки или сделать совместное фото на память.

Мимы в ярких костюмах развлекают нижегородцев Фото: Мария СОРОКИНА

Не менее популярными оказались мастер-классы, которые проходили и под открытым небом, и в детском центре «Бублик», который расположился на месте бывшего зоопарка «Мишутка».

Занятия в"Бублике" Фото: Мария СОРОКИНА

Еще перед началом реконструкции парка животных оттуда перевезли в зоопарк в Балахне, где более комфортные условия содержания.

Детские площадки

После посещения мастер-классов внимание детей привлекли детские площадки, в том числе инклюзивная. Всего в Швейцарии 14 площадок для ребят различных возрастов. Так, детская площадка для особенных детей была построена на месте городка фонда «Обнаженные сердца», который перенесли в другое место. Яркие игровые элементы не оставили равнодушными даже взрослых. Мамы и папы с интересом разглядывали площадки, а дети торопились поскорее их испытать.

Инклюзивная площадка Фото: Мария СОРОКИНА

Как заметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, основная цель реконструкции «Швейцарии» - сделать парк удобным и комфортным для семей с детьми.

- Больше 10 детских площадок и веревочный парк, два новых фонтана, спортивные площадки и один из лучших скейт-парков страны - все это позволит насыщенно и с пользой проводить время в «Швейцарии». Кроме того, здесь огромные возможности для знакомства с природой и ее изучения. Конечно, теперь в парке есть необходимые коммуникации и инфраструктура для проведения самых разных мероприятий. Это новый центр развития общественной жизни, - сказал глава региона.

Детская площадка около «Бублика» пользовалась не меньшей популярностью.

Детская площадка Фото: Мария СОРОКИНА

После реконструкции современные безопасные игровые элементы и тренажеры вытеснили старые ржавеющие карусели, здесь появился свой сухой фонтан, где можно вдоволь побегать в жару. Многие объекты новых площадок выполнены в природных тонах. Таким образом, их оформление не выбивается из цветовой гаммы парка. Под ногами у юных посетителей специальное резиновое покрытие: при ходьбе по нему ноги не устают, а если ребенок случайно упадет, то не травмируется.

- Мне понравились все детские площадки, - сказал юный посетитель Даниил Гордеевцев. - Они разной высоты и вообще разные. Еще видел белочек в дендрарии. Много деревьев, свежий воздух. Я доволен!

Мальчик уже закончил мастер-класс по созданию значков и вместе с мамой собирался идти на тренинг по английскому языку, а затем проверить и другие локации парка.

Юный посетитель парка Даниил Гордеевцев с мамой Фото: Мария СОРОКИНА

- Здесь большие пространства, очень комфортно и свободно гулять. Парк сильно преобразился! Мы очень рады, что теперь в нашем городе есть такое огромное пространство, комфортное для прогулок и отдыха, - добавила мама мальчика Алена.

Посетителям в игровой форме рассказывают о сортировке мусора Фото: Мария СОРОКИНА

Спортивная зона

Глубже в парк, в спортивной зоне, проходили соревнования в различных видах спорта.

Одна из баскетбольных площадок. Фото: Мария СОРОКИНА

Задействованы были все площадки. Молодые спортсмены уже оценили качество и удобство новых баскетбольных, волейбольных и теннисных зон.

Дальше в сторону остановки «улица Сурикова», на месте бывшего пустыря обустроен скейт-парк.

Скейт-парк Фото: Мария СОРОКИНА

Дружеские соревнования райдеров были в самом разгаре. Скейтбордист-любитель из Кстова Александр Щипанов с удовольствием поделился с нами своими эмоциями.

Скейтбордист Александр Щипанов рассказывает про новый скейт-парк Фото: Мария СОРОКИНА

- Площадочка очень понравилась! По-моему, в области подобных нет еще. Эта площадка прекрасна тем, что она разнообразна – и для новичков, и для опытных райдеров. Поставили и стрит-секцию, и боул-секцию. Ребята очень высоко могут вылетать, делать комбо из различных трюков. Строительство таких площадок даст огромный толчок для развития скейтбординга, в том числе как олимпийского вида спорта. Вообще наша нижегородская школа скейтбординга одна из сильнейших в стране. Рад, что люди понимают, что скейтбординг – это не просто развлечение, а серьезный спорт, который требует тренировок, - сказал он.

В целом, даже те, кто далек от этого вида спорта, считают, что это отличный способ занять молодежь, отвлечь от маргинальных занятий. В будущем все спортивные площадки будут работать как на платной, так и на бесплатной основе.

Удобство и комфорт

Помимо всего этого в парке проложено 18 километров пешеходных дорожек, размещены зоны отдыха, 10 современных туалетов, установлены парковые светильники и камеры видеонаблюдения. «Швейцария» удобна и для маломобильных граждан. Здесь нет неудобных порогов и спусков, но зато есть тактильная плитка, широкие дорожки, где проедет и коляска, вместительные лавочки и парковые диваны. Благодаря удобному расположению объектов и развитой сети тропинок интуитивно понятно, как попасть на мастер-классы, а как – на смотровые площадки.

Пешеходная дорожка в "Швейцарии" Фото: Мария СОРОКИНА

Продолжает увеличиваться площадь озеленения рекреационной зоны парка. Помимо плановых 1600 деревьев здесь также высадили деревья в рамках акции «Сохраним лес». Таким образом, парк стал местом, где могут собираться люди разных возрастов с разными физическими возможностями и разными увлечениями. Для всех найдется занятие по душе.

Нижегородцы играют в шашки в"Швейцарии" Фото: Мария СОРОКИНА

Пока «Швейцария» работает в тестовом режиме. Работы по благоустройству здесь продолжатся до конца года, как и предполагали условия контракта с подрядчиком.

-А в ближайшее время в «Швейцарии» запланированы соревнования по скандинавской ходьбе, в сентябре планируются джазовый и гастрономический фестивали. Совместно с обществом «Знание» проведем мастер-классы и лекции. 1 сентября ждем детей на День знаний. В октябре в детском центре парка школьники смогут провести свои каникулы, - сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.