Первое массовое мероприятие прошло в нижегородском парке "Швейцария" 22 августа. ФОТО: Марина Скрипкина

Первое массовое мероприятие прошло в благоустроенном к 800-летию Нижнего Новгорода парке "Швейцария" сегодня, 22 августа. В мэрии города сообщили, что музыкальный праздник начался в 16:00. Его посвятили началу работы парка.

А также на месте прошли фестиваль национальных культур, светомузыкальное шоу, которое проецировалось на главную арку "Швейцарии", выступления музыкантов и конкурсы. Посетители впервые увидели светомузыкальный фонтан, где каждый вечер в дальнейшем будет проходить световое шоу. Его начало назначено на 20:00.

– Основная цель реконструкции – сделать парк удобным и комфортным для нижегородцев и гостей города всех возрастов. В особенности это касается семей с детьми, – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Больше 10 детских площадок и верёвочный парк, два новых фонтана, спортивные площадки и один из лучших скейт-парков страны – всё это позволит насыщенно и с пользой проводить время в "Швейцарии". Кроме того, здесь огромные возможности для знакомства с природой и её изучения. Конечно, теперь в парке есть необходимые коммуникации и инфраструктура для проведения самых разных мероприятий. Это новый центр развития общественной жизни.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев призвал жителей города оставлять свои предложения относительно развития "Швейцарии" на сайте парка или присылать их по адресу электронной почты: swissparknn@gmail.com.

С понедельника, 23 августа, территория будет функционировать в рабочем режиме.

– Посетители смогут войти в "Швейцарию" через центральный вход, а также со стороны улиц Сурикова и кинотеатра "Электрон". Благоустройство парка планируется завершить до конца 2021 года, площадки будут открывать по мере готовности, – резюмировали в правительстве.

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