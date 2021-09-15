Кондуктор из Дзержинска объяснила, почему высадила четвероклассницу из автобуса

Кондуктор из Дзержинска рассказала, что не выгоняла 10-летнюю школьницу из автобуса из-за недостающих пяти рублей. Женщина уверяет, что даже не знает, на какой остановке девочка покинула салон. Объяснительная записка сотрудницы МУП «Экспресс» появилась в распоряжении редакции «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде».
- Я ничего противозаконно не делала и никогда не сделаю, а родителям нужно просто заблаговременно делать школьный проездной, - написала в заявлении кондуктор.
По словам сотрудницы, когда девочка протянула ей 20 рублей и записку из школы, она объяснила, что это не маршрутка, где действует данная справка, и тут платят 25 рублей.
- Наш с девочкой разговор слышали пассажиры, и одна женщина с двумя детьми подтвердила мои слова, что в автобусе нужно 25 рублей или оформлять транспортную карту через МФЦ, - подчеркнула в объяснительной кондуктор.
Уже завтра сотрудницу вызовут на комиссию, где к ней будут приняты дисциплинарные и финансовые меры.
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