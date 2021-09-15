Надо вовремя делать школьный проездной: Кондуктор из Дзержинска объяснила, почему выгнала ребенка из автобуса

Девочка села в автобус, идущий по маршруту №33/7. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кондуктор из Дзержинска, которая выгнала 10-летнюю школьницу из автобуса за недостающие пять рублей, рассказала свою версию происходящего. Женщина уверяет, что девочку из салона не выталкивала и даже не знает, где она вышла. Объяснительная записка сотрудницы МУП «Экспресс» есть в распоряжении редакции «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде».

Неприятный инцидент произошел в понедельник 13 сентября, когда четвероклассницы возвращалась из школы домой. Девочка села в автобус, идущий по маршруту №33/7, а, когда к ней подошла кондукторша, протянула 20 рублей и школьную справку.

- Я ей объяснила, что у нас проезд в автобусе стоит 25 рублей, а эта справка из школы действительна только в маршрутках, они их по этим справкам возят за 20 рублей, - написала в заявлении сотрудница.

Также женщина отмечает, что их разговор слышали другие пассажира и, по крайней мере, одна мамочка с двумя детьми может подтвердить слова о том, что необходимо либо платить 25 рублей, либо оформлять транспортную карту через МФЦ.

- Я ничего противозаконно не делала и никогда не сделаю, а родителям нужно просто заблаговременно делать школьный проездной, - подчеркнула в объяснительной кондуктор.

Известно, что уже завтра сотрудница посетит дисциплинарную комиссию. К ней будут приняты меры дисциплинарного характера, в том числе финансовые.

Напомним, что эта история получила резонанс после того, как мама девочки рассказала о случившемся в социальных сетях. Местная жительница объяснила, что ждала дочку на остановке, чтобы доплатить за проезд, но ребёнка просто-напросто высадили.

Делом уже заинтересовались в прокуратуре Нижегородской области, по данному факту начата проверка.

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