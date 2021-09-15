В Нижнем Новгороде неизвестные «заминировали» все детсады и школы

Утром 15 сентября неизвестные вновь «заминировали» все детские сады и школы Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Сейчас во всех образовательных учреждениях уже начались проверки, - рассказал «Комсомолке» источник.

Напомним, за последнее время подобные сообщения в Нижегородской области уже стали нехорошей традицией. В последний раз массовая эвакуация проводилась в нижегородских школах 2 сентября 2021 года. Тогда было эвакуировано более 20 школ. Среди них школы № 41, 47, 44, 49, 59, 69, 37, 151, 183, 179, 76, 117, 185, 123, 62.

До этого «волна эвакуаций» прокатилась по Нижнему Новгороду зимой 2019 года. Тогда эвакуации проводились в больницах, школах, торговых и бизнес-центрах. А однажды даже был эвакуирован Нижегородский кремль.