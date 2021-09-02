Массовая эвакуация школ в Нижнем Новгороде 2 сентября 2021: Сообщения о взрывчатке поступили на электронную почту Фото: СОЦСЕТИ

Не успел начаться учебный год, как Нижний Новгород захлестнула новая волна массовых эвакуаций. На этот раз жертвой лже-террористов стали городские школы. В общей сложности, 2 сентября было эвакуировано более 20 образовательных учреждений.

– Сообщения о минировании поступили на электронную почту, – рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. – Все сообщения касались образовательных учреждений. Детей вывели из школ, после чего сотрудники служб экстренного реагирования проверили все здания. В ходе проверки ничего не обнаружено.

Разумеется, события минувшего дня активно обсуждались в нижегородских сообществах в социальных сетях. Родители школьников, чьи дети вернулись с уроков раньше обычного, делились информацией о том, какие именно школы угодили в число "заминированных". Это были школы № 41, 47, 44, 49, 59, 69, 37, 151, 183, 179, 76, 117, 185, 123, 62. Другие номера не были указаны.

В общей сложности, в городе было эвакуировано более 20 школ Фото: СОЦСЕТИ

– Эвакуация школы 62. В Нижнем Новгороде массово эвакуируют школы. На улицу вывели почти 3 000 учеников, – рассказали родители в сети.

– Такая же история – до сих пор одежду ребёнку не отдают, – около четырёх часов дня написала мама одного из учеников школы № 47.

Напомним, это далеко не первый подобный случай в Нижнем Новгороде. Такая же волна эвакуаций прокатилась по городу зимой 2019 года. Тогда эвакуации проводились в больницах, школах, торговых и бизнес-центрах. А однажды даже был эвакуирован Нижегородский кремль.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде продолжит следить за развитием событий.

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