Десять школ на 12,7 тысячи учеников построят в Нижнем Новгороде к 2024 году

Десять новых школ на 12 700 учеников построят в Нижнем Новгороде до 2024 года. В их числе девять общеобразовательных школ на 8 150 мест и образовательный центр "Школа 800" на 4 550 мест, о чём сообщили в GiperNN со ссылкой на министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области. Строительство начнётся в этом году и будет идти три года.

"Школа 800" начнёт свою работу до конца 2021-го. Её планировалось открыть к 1 сентября, но сроки пришлось перенести. В состав образовательного центра войдут три корпуса в Нижнем Новгороде и один – вблизи села Ворогино городского округа город Бор. Их объединит единая образовательная программа.

Девять других школ построят по федеральной программе "Стимул" и федпроекту "Современная школа" нацпроекта "Образование". Они появятся в Автозаводском, Ленинском, Советском, Канавинской, Сормовском и Приокском районах. А также в Новинках.

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