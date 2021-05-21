Когда начнется зачисление и успеют ли достроить: 10 главных вопросов о «Школе 800»

Так будет выглядеть корпус Школы 800 в Верхних Печерах. Фото: сайт Школы 800

В Нижнем Новгороде полным ходом идет строительство «Школы 800» - современного образовательного центра, за строительством которого с трепетом следят родители школьников. Еще бы, многие мечтают попасть в престижную школу с сильным педагогическим составом, оснащенную по последнему слову техники.

В состав «Школы 800» войдут три учебных корпуса в Нижнем Новгороде на 4550 мест - на бульваре Южном в Автозаводском районе, в микрорайоне Верхние Печеры и в Сормовском районе, а также центр дополнительного образования в городе Бор. Все корпуса «Школы 800» будут объединены общей образовательной программой.

«Открытие комплекса позволит решить проблему очередности при поступлении в школы в микрорайонах, где возводятся корпуса, создать для школьников индивидуальные образовательные траектории, предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования», - пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ключевая идея проекта заключается в формировании школы двух ступеней: базовой школы (1-6 класс) и старшей школы (7-11 класс). На первой ступени учащиеся будут получать универсальную подготовку, в том числе изучать иностранные языки, а на второй предусмотрено не менее 10 различных направлений подготовки (гуманитарное, техническое, художественное, социально-экономическое, академическое, IT и прочее).

Так сейчас выглядит корпус на Автозаводе. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В настоящее время готовность корпусов «Школы 800» в Нижнем Новгороде составляет 76%. Сейчас строители выполняют монтаж фасадных конструкций, завершается подключение всех объектов Школы 800 к действующим сетям водоснабжения и водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения. Начать учебный процесс во всех трех корпусах планируется в сентябре 2021 года.

Конкурс для учителей – три человека на место

Не только ученики, но и учителя с нетерпением жаждут попасть в новое образовательное учреждение. По данным «Школы 800», к ним поступило 907 заявок от педагогов – при том, что нужно всего 300 учителей. Таким образом, конкурс составляет более трех человек на место! Однако 249 учителей были рекомендованы, поэтому «со стороны» возьмут всего лишь около 50 сотрудников – конкурсный отбор и собеседования продолжаются.

«Мы ещё не завершили эту работу и прекрасно понимаем, что педагогический коллектив - это живой организм. Ещё будут новые "звездочки" и будут отказы по разным причинам. От личных до административных. Будут приглашённые преподаватели университетов и научных институтов. Основной процесс пройден. В режиме "рекомендован" сформирован основной коллектив - примерно 80% от штатной потребности», - сообщил директор проекта «Школа 800» Сергей Злобин.

Строительство корпуса в В.Печерах. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Следующий этап, который предстоит пройти учителям, - обучение и командообразование.

«Нам важно, чтобы в команде совпадали ценности и философия образования. То, как мы, проектная команда, видим нашу Мечту. Нашу новую Школу», - подчеркнул Сергей Злобин.

«Школа 800» - уникальное для Нижнего Новгорода явление, и, как все необычное, она вызвала большой ажиотаж среди родителей. Тематические форумы и сообщества буквально завалены вопросами о том, как туда попасть и как будет организовано зачисление школьников. «Комсомолка» собрала наиболее популярные вопросы , на которые ответил руководитель образовательного центра «Школа 800» Сергей Злобин.

1. Чем Школа 800 будет отличаться от других школ?

- Отличаться будет не только здание. Мы хотим, чтобы здесь была создана новая школа с точки зрения образовательного процесса: отношения к ученикам, к их индивидуальным планам обучения и к образовательной мотивации. Это ключевое отличие от других школ. Мы хотим создать новую образовательную концепцию, которая в дальнейшем будет распространяться и на другие учебные заведения

2. Успеют ли сдать корпуса Школы 800 к сентябрю? Времени осталось не так много.

- Работы идут в три смены, и по всем объектам они идут чётко по графику. Хороший план и его чёткое исполнение - залог успеха.

3. Когда будут известны микроучастки?

- До подписания Соглашения с городом я не могу ничего публиковать. Ждем.

4. Как же лучше сейчас поступить школьникам, желающим стать учениками Школы 800?

- Сейчас мы рекомендуем подать заявления на прием в свои муниципальные школы по микроучастку, а сразу после выполнения всех необходимых нормативных процедур мы пригласим для подачи заявлений в нашу школу. И если родители примут решение перевести ребенка в Школу 800, то образовательный центр сам уведомит об этом муниципальную школу на основании поданного заявления.

5. Когда можно написать заявление на прием в школу?

- Заявление начнём принимать после получения лицензии, в августе. Прием будет открыт во все параллели - с 1-го по 11-й класс – во всех трех корпусах образовательного центра.

6. Будут ли вступительные экзамены (собеседование) для зачисления?

- Вступительных экзаменов нет. Собеседование с детьми и родителями по определению индивидуального учебного плана.

7. Каким образом можно будет подать заявление?

- Заявления будут приниматься онлайн.

8. Как будут приниматься дети не по участку? Это будет конкурсный отбор? Или по очередности подачи онлайн-заявлений?

- По очерёдности подачи заявлений. Если количество желающих превысит количество свободных мест, то классы будут сформированы по факту подачи заявлений.

9. Обучение в Школе 800 – платное?

- Обучение здесь бесплатное, как и во всех муниципальных и государственных школах.

10. Отбирая лучших в Школу 800, получается, Вы лишаете другие школы хороших учителей?

- Мы приглашаем, а не забираем. И каждый директор школы, если он ценит своего учителя, создаёт ему максимально хорошие условия.

КСТАТИ

У «Школы 800» есть свой сайт – школа800.рф. Там опубликована основные сведения о проекте, последние новости, контакты и информация о педагогах.