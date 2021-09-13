Отпевание ректора ННГАСУ Андрея Лапшина состоялось Александро-Невском кафедральном соборе 12 сентября

Отпевание Андрея Лапшина. Фото: Алексей Козориз

Отпевание ректора ННГАСУ Андрея Лапшина состоялось в Александро-Невском кафедральном соборе в Нижнем Новгороде 12 сентября. Об этом сообщает Нижегородская митрополия РПЦ.

Отпевание провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий сразу после завершения Божественной литургии. Как отметил глава Нижегородской митрополии в своем обращении к собравшимся, Андрей Лапшин прошел относительно небольшой жизненный путь и предстал перед Господом на 49-м году жизни.

- Я запомнил Андрея Александровича как человека цельного, думающего, усердного, профессионала своего дела. В те часы, когда мы общались, я видел его большой кругозор не только в профессиональной деятельности, а вообще в восприятии мира. Его отличали сердечная теплота, внимательность, вдумчивость. Совсем недавно, 31 августа, мы традиционно собрались в этом кафедральном соборе для сугубой молитвы на начало учебного года. Андрей Александрович тоже молился на этом богослужении. Он испрашивал благословение Божие на предстоящие труды в новом учебном году. И вот пришло время, что его жизнь на земле закончилась, - сказал он.

Ранее митрополит выразил соболезнования родным и близким Андрея Лапшина, а также сотрудникам и студентам ННГАСУ.

Напомним, Андрей Александрович ушел из жизни 10 сентября.

Похороны Андрея Лапшина состоялись в областном центре на Бугровском кладбище.