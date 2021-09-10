Умер ректор ННГАСУ Андрей Лапшин

Андрей Лапшин. Фото взято с сайта ННГАСУ (nngasu.ru)

Ректор Нижегородского архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Андрей Лапшин скоропостижно скончался на 49 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Нижегородской области выразил соболезнования родным и близким Андрея Лапшина.

- Сложно поверить в это трагическое событие. Андрей Александрович был полон сил и планов, активно участвовал в жизни региона, являлся прекрасным профессионалом и руководителем. Университет и вся Нижегородская область понесли тяжелую утрату. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Лапшина, - сказал глава региона.

Андрей Лапшин родился 20 июля 1973 года в рабочем поселке Тонкино. В 1990 году с отличием закончил Тонкинскую среднюю школу и, в том же году, поступил на дневную форму обучения в Горьковский инженерно-строительный институт имени Чкалова. С 2000 года работал в ННГАСУ, занимая последовательно должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры металлических конструкций. В 2014 году был избран ректором ННГАСУ. Андрей Александрович был удостоен множества наград, является автором 91 научной публикации и 1 монографии (в соавторстве).

Редакция «Комсомольской Правды» выражает искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Андрея Лапшина.