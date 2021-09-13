Престольный праздник в Александро-Невском соборе отметили Божественной литургией

Божественная литургия. Фото: Алексей Козориз

Божественная литургия состоялась в Александро-Невском соборе в Нижнем Новгороде 12 сентября, сообщает Нижегородская митрополия РПЦ.

Этот день в календаре православных отмечен как неделя 12-я по Пятидесятнице и день памяти Собора нижегородских святых. Кроме того, в этот день празднуется годовщина перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, престольный праздник этого храма.

Богослужение провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, ему сослужили викарии Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия и епископ Дальнеконстантиновский Филарет, а также секретарь епархиального управления и ключарь этого собора протоиерей Сергий Матвеев, первый проректор Нижегородской духовной семинарии иерей Виктор Плаксин, благочинные округов и другие клирики епархии.

- На богослужении вместе с прихожанами молились студенты Нижегородской духовной семинарии, воспитанницы Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» имени митрополита Николая (Кутепова), учащиеся и преподаватели православных гимназий епархии. Ученики православных гимназий также помогали за богослужением, - говорится в сообщении.

После богослужения управляющий епархией поздравил всех с воскресеньем, а причастников — с принятием Святых Христовых Таин.