Двое погибли в ДТП с грузовиком в Вознесенском районе 10 сентября

Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Вознесенском районе Нижегородской области вчера, 10 сентября. Причиной стал выезд водителя легкового автомобиля на встречную полосу движения. Подробностями трагедии поделились в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным ведомства, авария случилась около 14:50 10 сентября, на 93 километре трассы "Выкса – Вознесенское – Сатис". 39-летний водитель легкового автомобиля "Хёндай Солярис" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "МАЗ 3521" под управлением 38-летнего мужчины.

Погибли водитель Хёндая и его 19-летний пассажи. Они получили травмы, не совместимые с жизнью.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следователи ОВД. Какой-либо иной информации от официальных источников пока нет.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибших.

Напомним, за вчерашний день это третье ДТП с летальным исходом и второе ДТП с грузовым автомобилем.

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