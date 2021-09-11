Двое погибли в ДТП с грузовиком в Вознесенском районе 10 сентября

Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Вознесенском районе Нижегородской области вчера, 10 сентября. Причиной стал выезд водителя легкового автомобиля на встречную полосу движения. Подробностями трагедии поделились в ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным ведомства, авария случилась около 14:50 10 сентября, на 93 километре трассы "Выкса – Вознесенское – Сатис". 39-летний водитель легкового автомобиля "Хёндай Солярис" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "МАЗ 3521" под управлением 38-летнего мужчины.
Погибли водитель Хёндая и его 19-летний пассажи. Они получили травмы, не совместимые с жизнью.
На месте работали сотрудники ГИБДД и следователи ОВД. Какой-либо иной информации от официальных источников пока нет.
Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибших.
Напомним, за вчерашний день это третье ДТП с летальным исходом и второе ДТП с грузовым автомобилем.
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