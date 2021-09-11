Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Арзамасском районе 10 сентября

Три человека погибли в ДТП, случившемся в Арзамасском районе Нижегородской области вчера, 10 сентября. Трагедия произошла в тёмное время суток. Сведениями о ней поделились в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным ведомства, авария случилась в 21:20 10 сентября на трассе "Р-158" Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов. Грузовик марки "Скания" двигался по трассе и почувствовал удар. Остановившись, он обнаружил, что с ним столкнулась легковушка "Ауди Q5". Уже с ней столкнулся другой легковой автомобиль – "Шевроле Кобальт".

Погибшими оказались водитель Ауди, пассажир и водитель Шевроле. Они получили травмы, не совместимые с жизнью.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следователи ОВД. Какие-либо иные сведения официальные источники пока не предоставляют.

За вчерашний день это третье ДТП с летальным исходом и второе ДТП с участием грузового автомобиля.

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