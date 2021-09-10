Легковушка протаранила остановку под Нижним Новгородом: Один человек погиб и двое пострадали Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Один человек погиб и ещё двое оказались в больнице в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку в Нижегородской области. Трагедия произошла сегодня утром, 10 сентября. В пресс-службе ГУ МВД России по региону поделились подробностями случившегося.

По предварительным данным ведомства, несчастный случай произошёл около 9 часов утра на 53 километре трассы Кстово – Дальнее Константиново – Нижний Новгород – Саратов. Водитель автомобиля "Ауди 100" не справился с управлением и влетел в автобусную остановку. В результате чего 86-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Другая женщина, 65 лет, и сам водитель Ауди были доставлены в больницу.

Расследование всех обстоятельств трагедии продолжается. Каких-либо иных данных от официальных источников пока нет.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшей.

Водитель Ауди не справился с управлением Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

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