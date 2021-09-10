972,8 тысячи нижегородцев привились от коронавируса

Почти 973 тысячи нижегородцев прошли вакцинацию от коронавируса, а именно 972,8 тысячи человек. Об этом сообщил замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

Не в первый раз министр благодарит привившихся граждан. Теперь он снова повторил:

– Спасибо каждому, кто борется вместе с нами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У 409 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

Число выздоровевших в регионе превысило 147,5 тысячи человек (подробнее)

В Нижегородской области началась вакцинация против гриппа

Планируется привить более 1,8 млн жителей региона и 400 тысяч детей (подробнее)

Стафилококк и норовирус стали причиной отравлений учеников нижегородской гимназии №13

Работа учебного заведения была приостановлена (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!