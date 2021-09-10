972,8 тысячи нижегородцев привились от коронавируса

Почти 973 тысячи нижегородцев прошли вакцинацию от коронавируса, а именно 972,8 тысячи человек. Об этом сообщил замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.
Не в первый раз министр благодарит привившихся граждан. Теперь он снова повторил:
– Спасибо каждому, кто борется вместе с нами.
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