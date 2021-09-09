Новый жилой комплекс построят на месте свалки в Нижнем Новгороде

На месте СНТ «Родник» появится еще один жилой комплекс - там до сих пор не ликвидировали многолетнюю свалку. Построить его хотят. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Так, подрядчик должен построить новый ЖК в границах улиц Чачиной, Ломоносова и Ошарской. Согласно проекту, в ЖК создадут собственный водоем, школу, спортивные площадки и игровые зоны для детей, а 14 домов будут средней этажности.

Сейчас идет подготовка документации и разработка проекта.

Напомним, что гора мусора в «Роднике» начала образовываться в 2011 году.

А также, процедуру реквизиции земельных участков под свалкой отходов на территории садового товарищества «Родник» запустило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Реквизиция подразумевает под собой изъятие 22 участков и расположенных на них объектов недвижимости в собственность региона. Изъятие касается только тех территорий, которые могут повлечь возникновение экологического ущерба.

К тому же, cледователи СУ СКР по Нижегородской области возбудили новое уголовное дело по факту незаконного складирования мусора на территории садового товарищества «Родник», которое расположено на улице Чачиной в Нижнем Новгороде.

Следствием было установлено, что с 2009 года на территории садового товарищества была организована нелегальная свалка, куда свозятся отходы производства и потребления. Эти действия привели к загрязнению почвы опасными химическими веществами: после проведения лабораторных исследованийи было установлено, что это опасные отходы IV класса.