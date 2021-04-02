Свалку на территории СНТ «Родник» планируют рекультивировать в 2024 году

Процедуру реквизиции земельных участков под свалкой отходов на территории садового товарищества «Родник» запустило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Реквизиция подразумевает под собой изъятие 22 участков и расположенных на них объектов недвижимости в собственность региона. Изъятие касается только тех территорий, которые могут повлечь возникновение экологического ущерба.

- Это необходимо для последующей ликвидации данной свалки, уже много лет отравляющей жизнь нижегородцам, - рассказал региональный министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.

К слову, владельцам реквизируемых участков будут выплачены компенсации. Рекультивацию свалки проведут в 2024 году в рамках национального проекта «Экология».

Напомним, что предприниматель Алексей Болотов, который устроил незаконную свалку бытового и строительного мусора в СНТ «Родник», был арестован в августе 2019 года.

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