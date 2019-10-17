Новое уголовное дело возбуждено из-за свалки в СНТ «Родник»

Следователи СУ СКР по Нижегородской области возбудили новое уголовное дело по факту незаконного складирования мусора на территории садового товарищества «Родник», которое расположено на улице Чачиной в Нижнем Новгороде.

Следствием было установлено, что с 2009 года на территории садового товарищества была организована нелегальная свалка, куда свозятся отходы производства и потребления. Эти действия привели к загрязнению почвы опасными химическими веществами: после проведения лабораторных исследованийи было установлено, что это опасные отходы IV класса.

- Общий объем размещенных отходов превысил 288 тысяч кубометров, - уточнили в СУ СКР.

Сотрудники силового ведомства работают над расследованием уголовного дело по статье «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Ранее «Комсомолка » сообщала, что в 2008 году несколько предпринимателей купили участки в СНТ «Родник» и организовали на них пункты приема мусора. На территорию садового товарищества постоянно приезжали загруженные отходами самосвалы.

Только в 2018 году Управление Росприроднадзора по ПФО опечатало въезд в «Родник» и потребовало от всех собственников земельных участков заплатить крупные штрафы за нанесенный экологический ущерб - 15 до 400 миллионов рублей. Таким образом, за последствия ведения мусорного бизнеса отдельными владельцами земли в товарищества придется отвечать и невиновным собственникам.

Предприниматель Алексей Болотов, который устроил незаконную свалку бытового и строительного мусора в СНТ «Родник», был арестован в августе 2019 года.