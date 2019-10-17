2019-10-17T12:49:11+03:00
Общество

Новое уголовное дело возбуждено из-за свалки в СНТ «Родник»

Общий объем размещенных на территории товарищества отходов превысил 288 тысяч кубометров
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Фото: Росприроднадзор по ПФОФото: Росприроднадзор по ПФО
Изменить размер текста:

Следователи СУ СКР по Нижегородской области возбудили новое уголовное дело по факту незаконного складирования мусора на территории садового товарищества «Родник», которое расположено на улице Чачиной в Нижнем Новгороде.

Следствием было установлено, что с 2009 года на территории садового товарищества была организована нелегальная свалка, куда свозятся отходы производства и потребления. Эти действия привели к загрязнению почвы опасными химическими веществами: после проведения лабораторных исследованийи было установлено, что это опасные отходы IV класса.

- Общий объем размещенных отходов превысил 288 тысяч кубометров, - уточнили в СУ СКР.

Сотрудники силового ведомства работают над расследованием уголовного дело по статье «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Ранее «Комсомолка » сообщала, что в 2008 году несколько предпринимателей купили участки в СНТ «Родник» и организовали на них пункты приема мусора. На территорию садового товарищества постоянно приезжали загруженные отходами самосвалы.

Только в 2018 году Управление Росприроднадзора по ПФО опечатало въезд в «Родник» и потребовало от всех собственников земельных участков заплатить крупные штрафы за нанесенный экологический ущерб - 15 до 400 миллионов рублей. Таким образом, за последствия ведения мусорного бизнеса отдельными владельцами земли в товарищества придется отвечать и невиновным собственникам.

Предприниматель Алексей Болотов, который устроил незаконную свалку бытового и строительного мусора в СНТ «Родник», был арестован в августе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов
Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал предложение ГИБДД увеличить разрешенную скорость на платных трассах и ввести новые камеры фиксации
Задержан подозреваемый в нападении на инфоцентр «Шиеса»
Резонансное нападение на информационный центр инвестора экотехнопарка «Шиес» в Яренске практически раскрыто. Как сообщили источники в силовых структурах, возможный злоумышленник задержан и дает показания правоохранительным органам
Третьяковка сияет светом поленовских полотен
На этой неделе, 15 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоялось открытие выставки «Василий Поленов». Экспозиция посвящена 175-летию со дня рождения художника, прославившего Тульскую губернию - свою малую родину - на весь мир
Новости 24