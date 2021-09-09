В Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта на улице Пушкина Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги по улице Пушкина с 22.00 10 сентября до 05.00 13 сентября. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет проезд по улице Пушкина у дома №9. Объезд от улицы Тимирязева организуют по улице Кулибина и улице Студенческой, а со стороны улицы Ветеринарной объезд предусмотрен по улице Студенческой, проспекту Гагарина и улице Тимирязева.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что в Нижнем Новгороде запретят парковаться на площади Сенной с 30 сентября. Как отметили в департаменте, вводимые ограничения увеличат пропускную способность на этом участие дороги.

А также, движение двух трамваев частично приостановят до 15 сентября.

Так, до 15 сентября из-за ремонта путей закроют движения по трамвайным маршрутам №3 и №21 в районе остановки «улица Глеба Успенского».