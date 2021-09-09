Движение двух трамваев частично приостановят до 15 сентября. Об этом сообщает МП «Нижегородэлектротранс» в социальной сети «ВКонтакте».

Так, до 15 сентября из-за ремонта путей закроют движения по трамвайным маршрутам №3 и №21 в районе остановки «улица Глеба Успенского».

Трамвай №3 будет ходить от Московского вокзала до площади Комсомольской, а №21 – от остановки «Черный пруд» до Московского вокзала.

- Приносим извинения за доставленные неудобства!, - говорится в сообщении.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги по улице Лоскутова с 10.00 до 20.00 9 сентября и с 14.00 до 22.00 10 сентября.

Запрет на проезд транспорта затронет проезд на участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова.