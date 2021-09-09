В Нижнем Новгороде запретят парковаться на площади Сенной с 30 сентября Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На площади Сенной на участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина с 30 сентября введут запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, на Казанском съезде установят новые знаки - «Остановка запрещена» с табличками «Зона действия», они будут информировать о запрете парковки на этом участке дороги. Знаки появятся в дополнение к уже действующим дорожным знакам.

Как отметили в департаменте, вводимые ограничения увеличат пропускную способность на этом участие дороги.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение двух трамваев частично приостановят до 15 сентября.

Так, до 15 сентября из-за ремонта путей закроют движения по трамвайным маршрутам №3 и №21 в районе остановки «улица Глеба Успенского».