СК начал проверку по факту получения нижегородскими кадетами ожогов глаз и лица

Дети получили ожоги глаз и лица из-за работавшей кварцевой лампы. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода СК начал доследственную проверку в связи с получением ожогов глаз и лица кадетами. Сейчас пострадавшие проходят амбулаторное лечение на дому.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СУ СК России по Нижегородской области.

Инцидент произошел 7 сентября во время учебного процесса. Известно, что дети находились в классе во время работы кварцевой лампы. Самочувствие учащихся ухудшилось, 12 человек обратилось за медицинской помощью. Позднее врачи установили, что у детей имеются признаки светового ожога слизистых глаз первой степени.

Кроме того, по данному факту проводится прокурорская проверка и свою проверку организовали и в министерстве образования Нижегородской области.

Тем временем врачи рассказали, что состояние учащихся кадетской школы опасений не вызывает.

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