СК начал проверку по факту получения нижегородскими кадетами ожогов глаз и лица

Дети получили ожоги глаз и лица из-за работавшей кварцевой лампы.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
В Ленинском районе Нижнего Новгорода СК начал доследственную проверку в связи с получением ожогов глаз и лица кадетами. Сейчас пострадавшие проходят амбулаторное лечение на дому.
- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СУ СК России по Нижегородской области.
Инцидент произошел 7 сентября во время учебного процесса. Известно, что дети находились в классе во время работы кварцевой лампы. Самочувствие учащихся ухудшилось, 12 человек обратилось за медицинской помощью. Позднее врачи установили, что у детей имеются признаки светового ожога слизистых глаз первой степени.
Кроме того, по данному факту проводится прокурорская проверка и свою проверку организовали и в министерстве образования Нижегородской области.
Тем временем врачи рассказали, что состояние учащихся кадетской школы опасений не вызывает.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!