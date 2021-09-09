Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2021 10:09

Нижегородские кадеты получили ожоги глаз и лица из-за кварцевой лампы

Сейчас по данному факту проводится прокурорская проверка
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В нижегородской кадетской школе дети получили ожоги глаз и лица из-за работавшей кварцевой лампы. Сейчас по данному факту проводится прокурорская проверка. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

- Самочувствие детей ухудшилось во время работы в образовательной организации кварцевой лампы, в результате чего подростки вынуждены были обратиться в медицинские учреждения за помощью, - рассказали в ведомстве. - При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как рассказали родители журналистам «Кстати», дети получили ожоги глаз и лица. Тем временем свою проверку организовали и в региональном министерстве образования.

- По данному факту проводится служебное расследование школой под контролем министерства по установлению причин, условий, обстоятельств, лиц, виновных в произошедшем, - рассказали в министерстве образования Нижегородской области. - По результатам будет дана оценка случившемуся и приняты управленческие решения в отношении виновных. Детям оказывается необходимая медицинская помощь.