Нижегородские кадеты получили ожоги глаз и лица из-за кварцевой лампы

В нижегородской кадетской школе дети получили ожоги глаз и лица из-за работавшей кварцевой лампы. Сейчас по данному факту проводится прокурорская проверка. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

- Самочувствие детей ухудшилось во время работы в образовательной организации кварцевой лампы, в результате чего подростки вынуждены были обратиться в медицинские учреждения за помощью, - рассказали в ведомстве. - При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как рассказали родители журналистам «Кстати», дети получили ожоги глаз и лица. Тем временем свою проверку организовали и в региональном министерстве образования.

- По данному факту проводится служебное расследование школой под контролем министерства по установлению причин, условий, обстоятельств, лиц, виновных в произошедшем, - рассказали в министерстве образования Нижегородской области. - По результатам будет дана оценка случившемуся и приняты управленческие решения в отношении виновных. Детям оказывается необходимая медицинская помощь.