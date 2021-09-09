Врачи рассказали о состоянии кадетов, получивших ожоги из-за кварцевой лампы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Нижегородской области.

Известно, что офтальмологи детских поликлиник Нижнего Новгорода сейчас уже осмотрели учащихся кадетской школы, их состояние не вызывает опасений и не требует госпитализации.

- Офтальмологи детских поликлиник Нижнего Новгорода осмотрели учащихся кадетской школы, их состояние не вызывает никаких опасений и не требует госпитализации, всем назначено консервативное амбулаторное лечение на дому, прогноз благоприятный, - говорится в сообщении министерстве.

Напомним, что в нижегородской кадетской школе дети получили ожоги глаз и лица из-за работавшей кварцевой лампы. Сейчас по данному факту проводится прокурорская проверка.

Дети получили ожоги глаз и лица. Тем временем свою проверку организовали и в региональном министерстве образования.