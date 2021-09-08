Речные маршруты из Нижнего Новгорода в Казань и Чебоксары запустят с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития Чувашской Республики Дениса Спирина.

По плану речные маршруты по реке Волге между Чувашией, Нижегородской областью и Татарстаном станут популярными туристическими. Их запустят в 2022 году с открытием сезона навигации.

- С Татарстаном и Нижегородской областью в следующем году намерены создать новую дорогу, водную дорогу. Это будет речная артерия для связки Татарстана, Чувашии и Нижегородской области между собой. Это опять же будут интересные туры, когда не на машине, а в такой приятной обстановке по Волге можно будет дойти как от Нижнего Новгорода до Чебоксар, так и от Чебоксар до Казани", - сказал собеседник агентства.

Спирин добавил, что речные туристические маршруты будут предполагать посещение малых городов. "В Чувашии мы планируем остановки в таких городах как Мариинский Посад и Козловка. Это исторические города, - пояснил Денис Спирин.

Для перевозок задействуют три водных судна "Валдай 45Р"- их приобрела Чувашия. Речное судно рассчитано на 45 мест и может развивать скорость до 65 км/ч.

Напомним, что первый рейс "Валдая" из Нижнего Новгорода в Чебоксары запустили 12 июня.

Расписание рейсов и билеты можно посмотреть на сайте biletnn.ru.

А также, в расписании судов на подводных крыльях «Валдай-45Р» появились дневные прогулки до Шуховской башни.

Особенно важно отметить, что еженедельно график движения судов на подводных крыльях в связи с сокращением светового дня.