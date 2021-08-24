В расписании «Валдаев» появились дневные прогулки до Шуховской башни

В расписании судов на подводных крыльях «Валдай-45Р» появились дневные прогулки до Шуховской башни. Об сообщает ООО «Компания по развитию скоростного судоходства «Водолет».

Особенно важно отметить, что еженедельно график движения судов на подводных крыльях в связи с сокращением светового дня.

Так, например, в пятницу, 27 августа 2021 года, судна «Валдаи» будут выходить в утренние и дневные рейсы до Городца. А в 15.00, 17.30 и 17.35 будут организованы прогулки по Оке до Шуховской башни.

В субботу, 28 августа, они совершат рейсы в Чебоксары, Макарьево, Городец, а также прогулки до Шуховской башни и вдоль береговой полосы Нижнего Новгорода.

В воскресенье, 29 августа, «Валдаи» отправятся в Чкаловск, Павлово, Макарьево, Городец, также будут организованы прогулки до Шуховской башни.

Актуальное расписание опубликовано на сайтах: vodoletnn.ru/timetable и biletnn.ru.

Напомним, что в этом году навигация судов на подводных крыльях в Нижегородской области открылась 20 мая, в День Волги.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в год 800-летия Нижнего Новгорода в регионе ожидают свыше 240 тысяч круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками.