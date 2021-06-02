Первый рейс "Валдая" из Нижнего Новгорода в Чебоксары запустят 12 июня
Фото: Инстаграм
Первый рейс "Валдая" из Нижнего Новгорода в Чебоксары назначен на 12 июня. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Автономной некоммерческой организации "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" (@nnstrategy).
– В июне планируется запуск пилотного маршрута "Валдаев" из Нижнего Новгорода до Юрино, также в ближайшее время будет открыто направление до Чебоксар. Первый тестовый рейс может состояться уже 12 июня, в День России, – сказано под публикацией.
Кроме того, nnstrategy напоминает, что суда на подводных крыльях открыли навигацию в Городец 20 мая. На сегодняшний день уже возможно отправиться в Чкаловск или на часовую прогулку вдоль берегов Нижнего Новгорода.
– Летом откроются новые направления судов: в Макарьево, Павлово, Юрьевец, к Шуховской башне под Дзержинском. Кроме того, на "Валдае" можно будет добраться до причала "Юг" в Автозаводском районе, – отметили представители офиса стратегии развития региона.
Мы рассказывали, что в наступившем июне нижегородцы смогут отправиться на "Валдае", в том числе, и в Йошкар-Олу.
Расписание рейсов и билеты можно посмотреть на сайте vodoletnn.ru.
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