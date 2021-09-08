Вторая смена пока сохранится во многих школах Нижегородской области. Об этом сообщила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

- Вторая смена в некоторых нижегородских школах пока сохраняется. Избавимся тогда, когда будет достаточно школ, - отметила министр образования. - В ближайшие три года будет построено 11 школ по федеральной программе. Надеюсь, удастся построить и еще 8 школ. Но пока дефицит существует. Сейчас в некоторых муниципалитетах освобождаются садики. Возможно, их совместное использование со школами позволит снять напряжение. Вопрос со временем начала второй смены тоже сейчас решается. Мы видим все проблемы, но мы не волшебники, чтобы решать их по «щелчку».

Также, члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике на заседании во вторник, 22 июня, обсудили возможные меры по ликвидации второй смены в школах города.

Директор департамента образования администрации города Владимир Радченко отметил, что на данный момент ученики 97-ми школ Нижнего Новгорода обучаются во вторую смену.

Ликвидировать вторую смену в школах планируют в рамках Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020-2030 годы.

Напомним, что в этом году нижегородских школьников ожидает немало нововведений – от повышенных мер санитарной безопасности до перехода на пятидневную систему. Обо всех из них в ходе «Большого родительского собрания» 6 сентября рассказали министр образования Нижегородской области Ольга Петрова и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов (подробнее).