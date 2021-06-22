В городской Думе обсудили вопрос о ликвидации второй смены в нижегородских школах

Члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике на заседании во вторник, 22 июня, обсудили возможные меры по ликвидации второй смены в школах города. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ и публичным коммуникациям городской Думы Нижнего Новгорода.

Директор департамента образования администрации города Владимир Радченко отметил, что на данный момент ученики 97-ми школ Нижнего Новгорода обучаются во вторую смену.

- Это достаточно серьезный показатель, который на сегодняшний день остается у нас в проработке. По сравнению с 2019 годом отмечается рост детей, которые переходят учиться во вторую смену. Он составляет 37%, - отметил глава профильного департамента.

Причинами такой заметной тенденции является капитальный ремонт в 10 учебных учреждениях города и увеличение темпов строительства жилья. Так, детей из новых ЖК не могут принять в школы, так как школы переполнены, а новые не успевают строиться.

- В рамках Национального проекта «Образование» в Нижнем Новгороде были введены в эксплуатацию две школы в Приокском районе: на 675 мест на проспекте Гагарина и на 1500 мест в микрорайоне «Цветы». В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию еще три здания объектов образования на 1875 мест, - также подчеркнул Владимир Радченко.

Ликвидировать вторую смену в школах планируют в рамках Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020-2030 годы.