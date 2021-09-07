Вакцинация детей, отмена второго иностранного и пятидневка: Стало известно, какие изменения ожидают нижегородских школьников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этом году нижегородских школьников ожидает немало нововведений – от повышенных мер санитарной безопасности до перехода на пятидневную систему. Обо всех из них в ходе «Большого родительского собрания» 6 сентября рассказали министр образования Нижегородской области Ольга Петрова и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

О строительстве новых школ

В Нижегородской области до конца 2021 года планируется достроить четыре школы.

- Первые три объекта расположены в районах Нижегородской области, - рассказал региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. - И еще одна школа, о которой много говорят и будут говорить еще больше - это Школа 800. Это уникальная школа, рассчитанная на 4150 мест. Мы каждую неделю выезжаем на объект, процесс идет. Мы хотим, чтобы дети пошли в школы со 100%-ной готовностью.

По словам министра образования, корпус в Верхних Печерах планируется сдать в ноябре. Сейчас быстрее стал строиться корпус на Автозаводе. Чуть хуже ситуация в Сормове. Но полностью сдать объект планируется уже в этом году.

О втором иностранном языке

С 2022 года изучение второго языка в школах станет необязательным. Для того, чтобы сохранить изучение предмета в своем классе, школьникам и их родителям необходимо будет написать соответствующее заявление. Если позволят условия в школе, то изучение предмета сохранится.

- В России начинает действовать новый ФГОС. В соответствии с ним, изучение второго иностранного языка в школах станет необязательным, - рассказала министр образования Ольга Петрова. – Однако в тех школах, где он востребован, предмет может изучаться факультативно.

О пятидневке

В этом году 350 из 880 нижегородских школ полностью перешли на пятидневку. Еще в 442 школах введена частичная пятидневка.

- 350 школ - это чуть больше трети школ, среди них есть и лицеи. Это зависит от воли директора изменить формат обучения детей, - отметила Ольга Петрова. - Мы не можем ни заставлять, ни указывать директорам, как организовывать процесс. Но, я думаю, те директора, которые побоялись сделать это сейчас, увидят, что это не ломает учебный процесс и расписание, и в дальнейшем тоже перейдут. К сожалению, во многих школах по-прежнему не хватает педагогов. С этим связаны сдвиги расписания. Чтобы решить эту проблему, мы рассчитываем привлечь совместителей из других школ и студентов старших курсов, которые имеют право преподавания.

О второй смене

- Вторая смена в некоторых нижегородских школах пока сохраняется. Избавимся тогда, когда будет достаточно школ, - отметила министр образования. - В ближайшие три года будет построено 11 школ по федеральной программе. Надеюсь, удастся построить и еще 8 школ. Но пока дефицит существует. Сейчас в некоторых муниципалитетах освобождаются садики. Возможно, их совместное использование со школами позволит снять напряжение. Вопрос со временем начала второй смены тоже сейчас решается. Мы видим все проблемы, но мы не волшебники, чтобы решать их по «щелчку».

О вакцинации детей

- Вакцинация планируется только с 12 лет. Именно с этой возрастной категории сейчас идут клинические исследования имеющихся вакцин, - рассказал министр. - На сегодняшний день четкого разрешения нет. Как только мы его получим, это будет новость федерального масштаба. И тогда мы сразу дадим четкие инструкции о том, как это сделать. Однако мы уже можем сказать, что она будет необязательной.

Также министр развеял слухи о том, что после выборов дети снова перейдут на дистанционное обучение. По его словам, обучение будет вестись в обычном режиме.