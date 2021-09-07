Свыше 10 млн бюллетеней изготовили для выборов в Госдуму РФ в Нижегородской области

Свыше 10 миллионов бюллетеней изготовили для выборов в Госдуму РФ, которые пройдут в Нижегородской области 17, 18 и 19 сентября. Ранее мы рассказывали, почему они займут три дня вместо одного. В избирательной комиссии региона также отметили, что готовые бюллетени поступят в 61 территориальную избирательную комиссию.

– Все специальные знаки – марки для бюллетеней по выборам депутатов в Государственную Думу ФС РФ восьмого созыва уже доставлены в территориальные избирательные комиссии. Количество марок соответствует количеству изготовленных бюллетеней, – рассказали в ведомстве.

Помимо этого, 5 093 100 бюллетеней изготовили для выборов депутатов Заксобрания Нижегородской области, которые пройдут в те же даты. Тираж избирательных бюллетеней в том числе утверждён избирательной комиссией Нижегородской области.

– На бюллетенях есть дополнительная степень защиты – марки, для того чтобы исключить подделку и фальсификацию. Они представляют собой водяной знак с дополнительной защитой, – рассказала замредседателя избирательной комиссии региона Анна Красильникова. – Это касается бюллетеней для Госдумы, у бюллетеней для выборов в Законодательное Собрание Нижегородской области марок нет. На все бюллетени по обеим кампаниям нанесена фоновая защитная сетка, и они отличаются по цветам для того, чтобы не возникало путаницы, избиратель на участке получит 4 бюллетеня – 2 по выборам в ГД и два – по выборам в ЗСНО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Легитимность выборов в Госдуму РФ обеспечит система видеонаблюдения

ЦИК России провела встречу, где обсуждалась организация видеонаблюдения на предстоящих выборах (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!