Транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования двух нижегородок на железнодорожных путях

Проверка проводится по факту травмирования двух женщин мотовозом на железнодорожных путях в Нижнем Новгороде. Как сообщает, приволжская транспортная прокуратура, инцидент произошел 4 сентября в районе 17:20 на железнодорожных путях рядом с Базовым проездом.

- Установлено, что две совершеннолетние женщины были травмированы вне зоны железнодорожного перехода. Одна из пострадавших от полученных повреждений скончалась в больнице. По предварительным данным женщины находились в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в информационном сообщении.

Сотрудникам транспортной прокуратуры предстоит проверить обстоятельства произошедшего, наличие запрещающих знаков в зоне повышенной опасности, а также дать оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.

Напомним, о несчастном случае в районе станции «Костариха» стало известно в минувшую субботу в районе шести часов вечера. В результате одна из пострадавших скончалась, несмотря на усилия медиков.