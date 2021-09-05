Одна из попавших под поезд женщин скончалась – врачам не удалось ее спасти. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Несчастный случай произошел недалеко от клинической больницы № 39 в Канавинском районе – там самая сильная хирургия и нейрохирургия.

Несмотря на то, что опытные врачи с первых секунд оказывали всю необходимую помощь пострадавшим, женщину 1958 года не удалось спасти – она скончалась.

Другая же пострадавшая, 1994 года рождения, сейчас находится в тяжелом состоянии. Сейчас она в реанимации, ей ампутировали левую ногу.

- Помните, железнодорожные пути – это всегда повышенная опасность!, - напомнил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что поезд сбил двух женщин в Нижнем Новгороде.

Как уже известно, в полицию сигнал поступил около шести часов вечера. Машинист электрички не заметил двух человек, которые стояли рядом с железнодорожными путями, и задел их. Женщины серьезно пострадали.