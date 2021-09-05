Поезд сбил двух женщин в Нижнем Новгороде. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии и доставлены в больницу. Об этом сообщает "Про Город" со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уже известно, в полицию сигнал поступил около шести часов вечера. Машинист электрички не заметил двух человек, которые стояли рядом с железнодорожными путями, и задел их. Женщины серьезно пострадали. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии - их доставили в больницу.

Несчастный случай произошел возле дома 1 "Е" по Базовому проезду в Канавинском районе - недалеко от станции Костариха. Сейчас организована проверка, личности женщин пытаются установить.

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